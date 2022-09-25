"بلال" الأول مكرر بجائزة المبدع الصغير: شاركت بـ 3 لوحات عن المستقبل وحياة كريمة

وقال بلال أحمد ، إنه لديه موهبة الرسم منذ صغره اكتشفت أسرته موهبته منذ نعومه اظافره وظل ينمى هذه الموهبة بالدورات التدريبية حتى التحق بمسابقة المبدع الصغير وشارك بـ 3 لوحات فنية مختلفة منهم اثنين يتحدثوا عن المستقبل والحياة خلال السنوات القادمة واللوحة الثالثة كانت عن مبادرة حياة كريمة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ورصدت اللوحة تطوير القرى وتبطين الترع وتطوير مستوى معيشة الفرد فى قرى مصر .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن أسرته شجعته على تنمية موهبته فهو الوحيد فى أسرته يمتلك موهبة الرسم ويتمنى أن يستمر فيها ويلتحق بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية فهى حلمه منذ صغره ويتمنى تحقيقه.

وكانت وزارة الثقافة، أعلنت فى شهر يونيو الماضى، أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير لعام 2022، وقد فاز في فرع القصة (الفئة العمرية الأولى) آدم محمود رمضان عبد العزيز (كفر الشيخ)، ورحمة محمد محمود عبد الوهاب (دمياط)، وفي الفئة العمرية الثانية فازت ساندرا إميل توما إبراهيم (القاهرة)، وكارمن محمد إبراهيم القبرصلي (دمياط). وفي فرع الشعر (الفئة العمرية الأولى) فازت أمل أحمد محمد أحمد السيد (الدقهلية)، وسما مصطفى عبده طبل (دمياط)، وفي الفئة العمرية الثانية فاز أحمد عبد الناصر فيصل محمد (الفيوم)، وديفيد بارح عطا بارح (القاهرة). وأما في فرع التأليف المسرحي (الفئة العمرية الأولى) فازت سالي محمد أحمد محمد السيد (القليوبية)، وفريدة سمير محمد عبد الحميد أحمد (الجيزة)، وفي الفئة العمرية الثانية فاز خالد وائل مصباح عبد المحسن (الدقهلية)، ومحمد شعراوي جمعة أحمد عمر (الوادي الجديد). وفازت في فرع الرسم (الفئة العمرية الأولى) جودي محمد سعد محمود علي (الإسكندرية)، وحبيبة عماد الدين إبراهيم السيد عبده (القاهرة)، وفي الفئة العمرية الثانية فاز بلال أحمد جلال النجيلي (الإسكندرية)، ونادين علاء الدين عمر بدر (الإسكندرية).