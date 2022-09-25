اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 07:15 م
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انقطاع مياه الشرب وسط الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى

الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:30 م
انقطاع مياه الشرب وسط الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى بيان شركة المياه
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن انقطاع مياه الشرب، اليوم الأحد، وذلك عن عدة مناطق وسط الإسكندرية.

 

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى 1000مم، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق وسط الإسكندرية من منطقة بحرى وحتى سيدى جابر، محرم بك، محطة مصر، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح.

 

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.

 


مياه الاسكندرية

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