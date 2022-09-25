انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى إدارة مدينة بيرديانسك

وكالات

قال مصدر في الإدارة المدنية – العسكرية لمدينة بيرديانسك، إن عبوة ناسفة انفجرت في حوالي الساعة 12.00 في وسط بيرديانسك قرب مبنى إدارة المدينة.

وحسب موقع روسيا اليوم، استخدم عملاء المخابرات الأوكرانية من جديد عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وشدد المصدر، على أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو أضرار.

وأضاف: "تهدف أوكرانيا من هذا العمل الإرهابي والأعمال الإرهابية المماثلة، تخويف سكان مقاطعة زابوروجيا في محاولة لتعطيل الاستفتاء. أوكرانيا، كدولة إرهابية ، تحاول عبثا تخويف السكان. لقد اتخذنا خيارنا، ودفع بعض مواطنينا حياتهم ثمن ذلك، ومن بينهم أوليغ وليودميلا بويكو. ليس لدينا الحق في التراجع".

وتقوم مختلف الهيئات الأمنية ومؤسسات القوة الروسية، بضمان الأمن العام خلال الاستفتاء. ويجري الاقتراع في اليوم الثالث من الاستفتاء بشكل طبيعي.