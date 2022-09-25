اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتظام حركة السيارات بعد سحب السيارة المعطلة بطريق إسكندرية الصحراوي

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:03 ص
انتظام حركة السيارات بعد سحب السيارة المعطلة بطريق إسكندرية الصحراوي حملات مرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعاد رجال المرور، حركة السيارات لطبيعتها مرة آخرى بعد سحب سيارة نقل معطلة بطريق إسكندرية الصحراوى، وسط تواجد الخدمات المرورية بكافة الطرق لتنظيم حركة المركبات ورصد أى معوقات مرورية لحركة السيارات وتسيير حركة المرور بشكل دورى.
 
وكانت كثافات مرورية رصدتها إدارة المرور بسبب سيارة نقل بمقطورة معطلة أعلي طريق إسكندرية الصحراوي، في الاتجاه القادم من الرماية حتى بوابات الصحراوي وتم انتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بتعطل سيارة نقل بالطريق الصحراوي وأمر اللواء محمد عبد الحفيظ مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية الي المكان لتسيير حركة السيارات.
 
 
 

ادارة المرور

الطريق الصحراوي

زحام مروري

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة