انتظام حركة السيارات بعد سحب السيارة المعطلة بطريق إسكندرية الصحراوي

كتب عبد الرحمن سيد

أعاد رجال المرور، حركة السيارات لطبيعتها مرة آخرى بعد سحب سيارة نقل معطلة بطريق إسكندرية الصحراوى، وسط تواجد الخدمات المرورية بكافة الطرق لتنظيم حركة المركبات ورصد أى معوقات مرورية لحركة السيارات وتسيير حركة المرور بشكل دورى.

وكانت كثافات مرورية رصدتها إدارة المرور بسبب سيارة نقل بمقطورة معطلة أعلي طريق إسكندرية الصحراوي، في الاتجاه القادم من الرماية حتى بوابات الصحراوي وتم انتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بتعطل سيارة نقل بالطريق الصحراوي وأمر اللواء محمد عبد الحفيظ مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية الي المكان لتسيير حركة السيارات.