اليوم.. انطلاق 1400 فريق بحملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج، اليوم الأحد 25 الجارى إنطلاق حملة لطرق الأبواب بنطاق المحافظة؛ للتطعيم ضد فيروس كورونا والتي تستمر لمدة أسبوعين، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، تستهدف جميع مدن وقرى سوهاج حيث تستهدف الحملة الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.

الحملة تضم 1400 فريق بواقع فردين بكل فريق؛ ليبلغ عدد المشاركين بالحملة 2800 وأنه تم التنسيق مع لجنة الطب الوقائى بالوزارة الأحد الماضى، وإعداد خطة تدريب الفرق المشاركة في الحملة؛ لتجوب جميع قرى ومدن المحافظة على مدار أسبوعين متتاليين بداية من اليوم الأحد 25 سبتمبر؛ لتقدم خدماتها للمواطنين صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.

وأضاف النجار في تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الشئون الصحية بسوهاج أنتهت من الترتيبات النهائية الخاصة بحملة " طرق الأبواب " و التي يتم تنفذيها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتستهدف الحملة تطعيم جميع المواطنين من عمر 12 عام علي أرض المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد

وناشد النجار المواطنين بضرورة الحرص علي تلقي اللقاح لحمايتهم وحماية أسرهم منوهاً أنه تم التنسيق مع جميع المصالح الحكومية بالمحافظة بخصوص تلك الحملة وأن استقرار الوضع الصحي بالمحافظة يأتي ضمن مكتسبات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا. مؤكدا علي أن الحصول علي اللقاح ومواصلة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة هو الضامن لحماية المواطن من الإصابة بالفيروس.