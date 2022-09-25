اليابان تدرس زيادة إنفاقها الدفاعى لنحو 40 تريليون ين خلال الـ5 سنوات المقبلة

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأحد، عن كبار المسؤولين الحكوميين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن الخطة الخمسية التي تعرض المبلغ الإجمالي للنفقات، مثل المعدات الرئيسية المراد شراؤها، لن تصل إلى 50 تريليون ين، ولكنها ستتجاوز الـ40.

وتعكس هذه الخطة تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بـ "التعزيز الأساسي" للقدرات الدفاعية للبلاد في مواجهة التوسع العسكري الصيني والتنمية النووية والصاروخية السريعة لكوريا الشمالية.

ويقارن هذا المبلغ مع إجمالي 27.47 تريليون ين المحدد كميزانية دفاع لمدة 5 سنوات حتى السنة المالية 2023 في برنامج الدفاع متوسط ​​المدى للبلاد.

ويسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة كيشيدا، إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لتتساوى بذلك مع المعيار القياسي للدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو.