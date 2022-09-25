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"المنفى" يثمن جهود المفوضية الأفريقية فى دعم المسار السياسي بليبيا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:11 م
"المنفى" يثمن جهود المفوضية الأفريقية فى دعم المسار السياسي بليبيا رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى يلتقى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي
كتب: أحمد جمعة

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ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصها على دعم المسار السياسي من خلال حضور الملف الليبي في كل القمم الأفريقية، مشيرا إلى دور ليبيا الريادي والتاريخي في تأسيس الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فقي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسي الليبي، أن الجانبان ناقشا سبل دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي الدائم لتحقيق مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي الليبي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

 

 

 


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