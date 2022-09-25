اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لعامل وغرامة 50 ألف جنيه بسبب اتجاره في المخدرات بسوهاج

الأحد، 25 سبتمبر 2022 04:45 م
المشدد 3 سنوات لعامل وغرامة 50 ألف جنيه بسبب اتجاره في المخدرات بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ع.م" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة، بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد، ومحمد سعد، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط قسم أول سوهاج، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من قطع الحشيش والأقراص المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 




 


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