اليوم السابع
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القوى العاملة: معرض لمنتجات الحرف اليدوية ومستلزمات المدارس ببورسعيد

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:16 ص
القوى العاملة: معرض لمنتجات الحرف اليدوية ومستلزمات المدارس ببورسعيد معرض لمنتجات الحرف اليدوية ومستلزمات المدارس ببورسعيد
كتبت ــ آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن افتتاح معرض منتجات الحرف اليدوية ومستلزمات المدارس بالمحافظة، وذلك بمكتبة مصر العامة، في إطار اهتمام المديرية بدعم ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وإحياء الحرف اليدوية وتنمية مهارات الشباب.
 
افتتح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المعرض، وقال في تصريحات اليوم الأحد، إن افتتاح هذا المعرض يأتي حرصا على التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة طبقاً للتوجيهات الرئاسية لتمكين الشباب، والتوسع فى مجالات التدريب من خلال خبراء متخصصين.
 
جرى تكريم الشباب خريجى الدورة التدريبية على التسويق الإلكتروني وتسليمهم شهادات تقدير، بمشاركة وائل حامد رئيس فرع الجهاز ببورسعيد، وممدوح التابعى مدير عام مكتبة مصر العامة .
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة ببورسعيد

الحرف اليدوية

مستلزمات المدارس



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