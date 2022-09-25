القبض على عاطل قتل شابا في مشاجرة بمساكن الصينية بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، من تحديد وضبط مرتكب واقعة قتل شاب، بمنطقة مساكن الصينية في العجمي، وتم إلقاء القبض على عاطل يدعى "أ.ي"، لتسببه في قتل المجني عليه "أ.ب".
البداية عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة المقدم ياسر قطان، بورود بلاغ بمشاجرة بمنطقة المساكن الصينية، ووجود قتيل وهروب القاتل.
على الفور انتقلت قوة من القسم، قادها رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، وتبين مقتل "أ.ب" 25 سنة، بعد حدوث مشاجرة بينه وبين مرتكب الواقعة، ويدعى "أ.ي"، وذلك لوجود خلافات سابقه بينهما منذ عامين، وعلى أثرها قام القتيل بترك المنطقة.
وتبين من التحريات، أنه في يوم الحادث، تصادف وجود المجني عليه "أ.ب" بدائرة القسم بالمنطقة، وحدثت مشاجرة بينهم على أثرها قام بطعنه في الرقبه وفر هاربا.
وبتكثيف البحث والتحريات من مباحث قسم شرطة الدخيلة، تم تحديد مكان اختبائه وضبطه، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
القبض على عاطل قتل شابا في مشاجرة بمساكن الصينية بالإسكندريةالأحد، 25 سبتمبر 2022 03:24 م
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، من تحديد وضبط مرتكب واقعة قتل شاب، بمنطقة مساكن الصينية في العجمي، وتم إلقاء القبض على عاطل يدعى "أ.ي"، لتسببه في قتل المجني عليه "أ.ب".
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