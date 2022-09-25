القبض على عاطل قتل شابا فى روض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهم بقتل شاب بطعنه فى الرقبة بسبب خلافات بينهما بمنطقة روض الفرج، حيث تحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوجود مصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث من لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بجرح قطعي بالرقبة وتم نقله إلى المستشفى لكنه توفى أثناء تلقيه العلاج.

واستمع فريق من رجال المباحث لإقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.