اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب الميراث في الغربية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:59 م
القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب الميراث في الغربية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول منشور تحت عنوان "بسبب الميراث مواطن يعتدى على ابنتى شقيقه بالغربية".
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى، تبلغ لمركز شرطة السنطة من أحد الأشخاص وشقيقته "مصابان بسحجات متفرقة" مقيمان بدائرة المركز، باتهامهما لـشخصين "أحدهما عم المبلغين" مقيمان بذات العنوان، لقيامهما بالتعدى عليهما بالسب والشتم والضرب بالأيدى بسبب خلافات على الميراث.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتهما الشاكيين بالتعدى عليهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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