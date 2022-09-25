الفلبين: إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم مع اقتراب وصول الإعصار "نورو"

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، على موقعها الإلكتروني، أن الإعصار "نورو" يتحرك حاليا في البحر على بعد 175 كيلومترا شرق بلدة "إنفانتا" في مقاطعة "كويزون" وتصاحبه رياح تبلغ سرعتها 195 كيلومترا، مشيرة إلى أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يصل إلى اليابسة في الجزء الشمالي من كويزون أو الجزء الجنوبي من أورورا الليلة.

وأشارت إلى أنه تم إجلاء آلاف القرويين من مسار الإعصار، وكذلك من القرى الواقعة على سفوح الجبال المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة، وفي المجتمعات الساحلية التي يمكن أن تضربها موجات المد والجزر، التي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار (حوالي 10 أقدام) في مقاطعة "كويزون" بما في ذلك جزيرة "بوليلو" ومقاطعة "أورورا".

بدورها.. حذرت وكالة الأرصاد الجوية من الآثار المشتركة للعواصف والأمواج العالية على طول الساحل، والتي قد تتسبب في تهديد حياة المواطنين وإحداث دمار على نطاق واسع.

من جانبها.. قامت العديد من المقاطعات والمدن بما في ذلك العاصمة "مانيلا" بتعليق الدراسة والعمل الحكومي اليوم الأحد وغدا الاثنين؛ تحسبا لوصول الإعصار القوي.

وقال خبراء الأرصاد إنه من المتوقع أن يمر الإعصار عبر جزيرة "لوزون" الرئيسية خلال الليل قبل أن يبدأ في ضرب بحر الصين الجنوبي يوم غد الاثنين.

وتتعرض الفلبين كل عام لحوالي 20 عاصفة وإعصارا، ويقع "الأرخبيل" أيضا في حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تحدث بها العديد من الانفجارات البركانية والزلازل، مما يجعل الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث في العالم.