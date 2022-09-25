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العدل تقرر نقل محكمتى حلوان الابتدائية والمعادى الجزئية إلى مقرات جديدة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:10 ص
العدل تقرر نقل محكمتى حلوان الابتدائية والمعادى الجزئية إلى مقرات جديدة وزارة العدل- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة العدل بنقل مقر محكمة حلوان الابتدائية إلى مقرها الجديد بشارع شريف في حلوان، بدلا من المقر الحالي، ونقل مقر محكمة المعادى الجزئية إلى مبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشارع بيرم التونسي، بجوار مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب في القاهرة.
 
كما نشرت الجريدة قرار مجلس الدولة بإنشاء المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها، ومقرها شارع رمسيس بالعباسية في محافظة القاهرة، وقرر المجلس إنشاء وإعادة توزيع اختصاصات 4 محاكم إدارية "المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها، المحكمة الإدارية لمحافظة المنوفية، المحاكمة الإدارية لمحافظة الغربية".
 
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الجريدة الرسمية

مجلس الدولة

أخبار المحاكم

نقل محكمة حلوان

نقل محكمة المعادى

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