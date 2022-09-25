اليوم السابع
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العثور على جثة سيدة مقتولة فى ظروف غامضة بالمنوفية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:25 م
العثور على جثة سيدة مقتولة فى ظروف غامضة بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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عثر أهالى قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر، مقتولة، فى ظل ظروف غامضة، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد بعثور أهالى قرية كمشيش التابعة لمركز تلا، على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر مقتولة فى ظل ظروف غامضة، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز تلا

قرية كمشيش



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