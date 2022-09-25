اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:03 م
أكرم القصاص
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الطيران العراقي يستهدف وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالي

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:55 م
الطيران العراقي يستهدف وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالي القوات العراقية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق استهداف وكر لتنظيم "داعش" بداخله إرهابيين اثنين في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى.


وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد أن عناصر الاستخبارات العسكرية تمكنت من رصد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي داخل وكر قرب بحيرة حمرين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.


وأشارت إلى أنه تم تزويد طائرات القوة الجوية العراقية بهذه المعلومات، التي بدورها نفذت ضربتين جويتين بواسطة طائرات (F_16) على هذا الوكر وبداخله العناصر الإرهابية.


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