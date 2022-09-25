الطاقة الذرية المصرية والوكالة الدولية تنظمان دورة تدريبية عن النويدات المشعة

كتبت ـ رحمة رمضان

افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور باولو بورتو الأستاذ بقسم الزراعة بجامعة البحر المتوسط بمدينة ريجو كلابريا بإيطاليا، الدورة التدريبية المتقدمة عن" استخدام تقنيات النويدات المشعة المتساقطة لتتبع انجراف وترسيب التربة". والتي ستعقد بالهيئة في الفترة من 25 – 29 سبتمبر 2022.

ويحضر هذه الدورة عدد 21 متدرباً منهم 12 باحثا وباحثة من قسم بحوث الاراضي والمياه بالهيئة وعدد 5 باحثين من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، 4 باحثين من الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وأكدت الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي بأن هذه الدورة تأتي في إطار مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تدعمها الهيئة لتدريب الكوادر العلمية وتبادل الخبرات الدولية في المجالات المختلفة.

كما صرح الدكتور محمد كساب المنسق المحلي للدورة، بأن هذه الدورة تأتي في إطار مشروع التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاص بحماية الاراضي الزراعية من الانجراف عن طريق اعطاء قياسات وتطبيق نظم لحفظ التربة من الانجراف في المناطق الاكثر عرضه لهذه الظاهرة لتقليل اثار التغيرات المناخية علي التربة الزراعية بهدف الحفاظ علي خصوبة التربة من أجل تحسين الانتاجية . وستغطي الدورة التدريبية الموضوعات الآتية:

1. استخدام تقنيات النويدات المشعة المتساقطة كأدوات تتبع للتربة والرواسب.

2. تدريب عملي على استراتيجية أخذ العينات، جمع العينات، تحضير العينة، تحليل قياس طيف جاما.

3. تحليل وتفسير البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي المرجعي وكذلك توزيع النشاط الاشعاعي في التربة، والتحقق من صحة المواقع المرجعية، وانجراف التربة ومعدلات الترسب.

4. تحديد مكاني للبيانات وتوزيعها على النطاق الحقلي.

5. تنقيح البيانات المتحصل عليها، وتفسير النتائج وعرضها: المواقع المرجعية ، النشاط الاشعاعي، ومعدلات انجراف التربة والترسب، وربط نتائج النويدات المشعة بالطرق الأخري إذا كانت متاحة (كلاسيكية مثل خصائص التربة ، والمنحدرات ، واستخدام الأراضي ... ).

6. استخدام طريقة إعادة توزيع عنصر السيزيوم 137 .

7. استخدام Be-7 لاختبار كفاءة إجراءات الحفاظ على التربة.

8. استخدام الرصاص 210 والسيزيوم 137 في دراسات التسلسل الزمني للرواسب بالأراضي الزراعية.