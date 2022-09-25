الصين تطلق قمرين اصطناعيين لإجراء تجارب علمية وتوفير بيانات فى مجالات عدة

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق الصاروخ من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الإصطناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين، مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي "شييان-14" سيستخدم في إجراء تجارب علمية، بينما سيوفر "شييان-15" بيانات في مجالات مسح الأراضي والتخطيط الحضري والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

وتعد هذه الرحلة الـ18 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو-1 أيه"، وفقًا لمركز الإطلاق.