اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين تطلق قمرين اصطناعيين لإجراء تجارب علمية وتوفير بيانات فى مجالات عدة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:58 ص
الصين تطلق قمرين اصطناعيين لإجراء تجارب علمية وتوفير بيانات فى مجالات عدة قمر صناعى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أطلقت الصين اليوم الأحد، صاروخا من طراز "كوايتشو- 1 أيه" لوضع القمرين الاصطناعيين "شييان-14" و"شييان-15"، في الفضاء.

 

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق الصاروخ من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الإصطناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين، مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي "شييان-14" سيستخدم في إجراء تجارب علمية، بينما سيوفر "شييان-15" بيانات في مجالات مسح الأراضي والتخطيط الحضري والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

 

وتعد هذه الرحلة الـ18 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو-1 أيه"، وفقًا لمركز الإطلاق.

 


الصين

قمر صناعى

مقاطعة شانشي

اقمار صناعية



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