"الصرف الصحى بالإسكندرية" تبدأ أعمال المحاكاة لمياه الأمطار استعدادا للشتاء

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بدء أعمال المحاكاة لمياه الأمطار، والتي تقوم بها شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، في المناطق والميادين الحيوية والهامة، للوقوف على مدى استيعاب شبكاتها لمياه الأمطار وحل المشاكل إن وجدت.

وذلك بحضور عزة سعد رئيس حي وسط، واللواء ماجد محمد مساعد رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد عبد الحميد رئيس قطاع المشروعات، والمهندس عصام عبد الله رئيس قطاع التشغيل والصيانة لمناطق شرق، والأستاذ أحمد حجاب مدير عام التفتيش والرقابة.

وقد أعتادت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بداية من منتصف شهر سبتمبر من كل عام، ببدء محاكاة لمياه الأمطار في المناطق والميادين الحيوية، فتقوم بالدفع بسيارات لضخ المياه بكميات كبيرة وقياس مدي استيعاب الشنايش والشبكات، وتم إجراء اول نموذج لاعمال المحاكاة بنفق قناة السويس وكوبري منشا وأمام كارفور منطقة وسط .

وتأتي اعمال المحاكاة ضمن استعدادات الشركة لموسم الشتاء والتي تشمل اعمال التطهير للشنايش والمطابق والشبكات والمجمعات والبيارات، ثم اعمال تطهير المصارف والمصبات وأعمال رفع كفاءة المعدات والسيارات.