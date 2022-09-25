اليوم السابع
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"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تنظم مسابقات الألعاب الشاطئية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 07:27 م
"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تنظم مسابقات الألعاب الشاطئية مسابقات الألعاب الشاطئية
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مسابقة الألعاب الشاطئية، تحت رعاية الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى "فرع شباب المنتزه"، حيث نظمت إدارة الأنشطة الرياضية بالفرع "مشروع الكرة الشاطئية للعام المالى 2022-2023" فى (خماسى كرة القدم _كرة طائرة بنين وبنات _وألعاب قوى بنات) للمرحلة السنية من 12 إلي 16 وذلك بالنادى الرياضى البحرى، وتم توزيع جوائز نقدية للمركز الأول والثانى والثالث بمعرفة مندوب الصرف بالمديرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتفعيل الأنشطة الرياضية والشاطئية.

وتعتبر الألعاب الشاطئية من أكثر الألعاب الممتعة للكبار والصغار حيث إن الشاطئ يجعل ممارسة الرياضة أكثر مرحاً فالجمع بين ممارسة الرياضة والطقس الممتع والرمال والأمواج ينقل الفرد لمستوي آخر من المرح وتتميز محافظة الإسكندرية بشواطئها الخلابة، مما يجعل للرياضة الشاطئية دوراً بارزاً بها.


الاسكندرية

الالعاب الشاطئية

شواطئ الاسكندرية

الرياضة



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