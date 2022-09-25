وقالت وزارة الخارجية السودانية ،فى بيان، إن اللقاء الذي تم على هامش مشاركة الجانبين في أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة لعدد من الملفات ذات الصلة بالتطورات الداخلية في كلا البلدين.