السجن 6 سنوات لعامل بتهمة الشروع في سرقة سيدة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ر.ح.م" عامل بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بالشروع في سرقة المجنى عليها "ب.أ" تحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها، بأنه أثناء سيرها فى الطريق العام بدائرة المركز استوقفها المتهم وقام بتهديدها واستولى منها على متعلقاتها الشخصية وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.