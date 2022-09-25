السجن 5 سنوات لمزارع بتهمة استعراض القوة مع شخص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاحد، بمعاقبة المتهم "ع.ع" مزارع، بالسجن 5 سنوات، وغرامه 5 الاف جنيه لاتهامه بتهديد شخص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى بدائرة مركز دار السلام واستعراض القوة والعنف معه>

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد، ومحمد سعد، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة للمتهم تهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى، بأن قام بتهديد المجنى عليه وإثارة الرعب له بقصد ترويعه بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.