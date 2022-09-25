اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لأب وابنيه تسببوا في عاهة مستديمة بجمجمة مندوب بالإسكندرية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:40 م
السجن 5 سنوات لأب وابنيه تسببوا في عاهة مستديمة بجمجمة مندوب بالإسكندرية محكمة - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد هندي، بالسجن 5 سنوات غيابيا، لكل من " أ.م.ع " و " أ.م.ع" و " م.ع.م" لاتهامهم بأحداث عاهة مستديمة، للمجني علية " ن.أ.ر"

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 3874 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ، بيقام المتهمين بالتعدي على المجني عليه ،ونقلة للمستشفي لتلقي العلاج بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه حال خروج المجني عليه " ن.ا.ر " مندوب تحصيل بشركة مقاولات ،مستقلا سيارته توناية ،قام المتهمين كل من " أ.م.ع " سائق وشقيقة  " أ.م.ع" عاطل  ووالده " م.ع.م" بالمعاش  ، بالتعدي علي المجني عليه مستخدمين سلاح أبيض وحجر وقطعة حديد، وقام المتهم الأول بضربه علي رأسه استقرت بالراس ،وتعدي الثاني والثالث بضربه علي يده ، مما ادي الي احداث عاهة مستديمة بكسر في جمجمة الرأس بنسبة 20% ،وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .


 


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