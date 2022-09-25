اليوم السابع
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الرباعية الدولية بشأن اليمن تدين الحشد والتعزيزات العسكرية للحوثيين بصنعاء

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:21 م
الرباعية الدولية بشأن اليمن تدين الحشد والتعزيزات العسكرية للحوثيين بصنعاء الحوثيون - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أدانت كل من السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، هجمات جماعة الحوثي وتعزيزاتها العسكرية في صنعاء، مؤكدين أنها تهدد بعرقلة الهدنة في البلاد.

وقال بيان مشترك للرباعية الدولية المعنية باليمن - حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية، اليوم الأحد، إن اجتماعاً للدول الأربع أدان التعزيزات العسكرية الواسعة النطاق لجماعة الحوثي والهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما فيها تلك التي شنها الحوثيون على تعز غربي اليمن.

وكانت جماعة الحوثي نظمت في وقت سابق عرضا ضخما بالعاصمة اليمنية صنعاء في الذكرى الثامنة لسيطرتها عليها استعرضت خلالها قوتها العسكرية، حيث شمل العرض أسلحة جديدة وإستراتيجية لم يكشف عنها سابقا.


اليمن

السعودية

الحوثيين

الرباعية الدولية

الامارات



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