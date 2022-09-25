الرئيس الفلبينى يناقش مع الحكومة تطورات الإعصار "نورو"

أ.ش.أ

أعلن القصر الرئاسي في الفلبين اليوم الأحد، أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن يتابع عن قرب تطورات الإعصار "نورو" مع اقتراب وصوله للبلاد وأنه في تواصل مستمر مع أعضاء الحكومة بشكل مباشر لإعداد الترتيبات اللازمة لعمليات الإجلاء المحتملة في المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات.

وأوضح البيان الرئاسي-حسبما أوردت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية- أن الرئيس يتواصل بشكل مستمر مع وزراء الدفاع والداخلية والتنمية الاجتماعية وسلطات إدارة الكوارث والعلوم والتكنولوجيا، فيما سيتخذ العديد من الإجراءات بشأن الإعصار بصفته وزيرا للزراعة.

يشار إلى أن السلطات الفلبينية ،أعلنت في وقت سابق اليوم إجلاء الآلاف من السكان من منازلهم مع اقتراب وصول الإعصار "نورو" القوي من مناطق شمال شرق البلاد.

وتتعرض الفلبين لقرابة 20 عاصفة وإعصارا سنويا، وتقع في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة معرضة للانفجارات البركانية والزلازل ما يجعل الفلبين واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث في العالم