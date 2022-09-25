الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مالى بذكرى يوم الاستقلال

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة جمهورية مالي بالقاهرة للتهنئة بذكرى يوم الاستقلال.