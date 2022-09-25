اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:29 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مالى بذكرى يوم الاستقلال

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:44 م
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مالى بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة جمهورية مالي بالقاهرة للتهنئة بذكرى يوم الاستقلال.


الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي

مصر

يوم الاستقلال فى مالى



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