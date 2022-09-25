الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مالى بذكرى يوم الاستقلال

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة جمهورية مالي بالقاهرة للتهنئة بذكرى يوم الاستقلال.
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مالى بذكرى يوم الاستقلالالأحد، 25 سبتمبر 2022 02:44 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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