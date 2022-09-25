الرئيس السيسي: انتقاء ألف معلم ومعلمة للتأهيل فى طليعة الجيل المستقبلى لمديرى المدارس

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، مع القيام بانتقاء ألف معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين.