اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: انتقاء ألف معلم ومعلمة للتأهيل فى طليعة الجيل المستقبلى لمديرى المدارس

الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:17 م
الرئيس السيسي: انتقاء ألف معلم ومعلمة للتأهيل فى طليعة الجيل المستقبلى لمديرى المدارس الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، مع القيام بانتقاء ألف معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة استراتجية الدولة لتطوير التعليم".
 
 

السيسي

الرئيس السيسي

التعليم

التعليم الاساسي

بناء الانسان

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة