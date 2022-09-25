الرئيس السيسى يوجه بتعزيز الجهود لتوفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الألمونيوم، وذلك لدورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية فى كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم فى مصر".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمونيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألمونيوم وخاماته، فضلاً عن عرض الموقف المالى ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة، وكذا احتياجات السوق المحلى فى هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.

كما وجه الرئيس باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة فى شركة مصر للألمونيوم، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية.