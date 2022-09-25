اليوم السابع
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الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة زابوريجيا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:47 م
الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة زابوريجيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل استفزازاتها ضد محطة زابوروجيا النووية، حيث قصفت محيطها وحاولت مهاجمتها بثماني طائرات مسيرة أسقطتها القوات الروسية. 


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- في بيان صحفي، اليوم الأحد- "لقد قصفت القوات الأوكرانية مجددا مناطق سكنية بمدينة (إنيرجودار) ومنطقة أخرى في محيط محطة زابوروجيا النووية بـ 59 قذيفة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة"، مؤكدا أن مستوى الإشعاع في محطة زابوروجيا النووية طبيعي.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "تم إحباط هجوم للقوات الأوكرانية على منطقة محطة زابوروجيا النووية بثماني طائرات مسيرة، أُسقطت جميعها خارج نطاق المحطة".


في السياق.. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تصفية أكثر من 340 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.


وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- خلال إحاطة صحفية، اليوم- "لقد تم القضاء على نحو 100 مسلح في هجوم بالصواريخ على نقطة انتشار مؤقتة بالقرب من مدينة زابوروجيا، كما أدت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية إلى تصفية 50 مسلحًا قرب مستوطنة "أنوفكا" و50 مسلحًا في مستوطنة "مارينكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية".


وأضاف: "أدت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية كذلك إلى القضاء على نحو 30 مسلحا في منطقة خيرسون، وسقوط أكثر من 110 أفراد بين قتيل وجريح على اتجاه "نيكولاييف - كريفوي ريه".


ونوه كوناشينكوف إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" في منطقة نيكولاييف، و12 طائرة مسيرة أوكرانية في مواقع متفرقة بجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون.


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