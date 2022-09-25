الحماية المدنية بالمنوفية تنقل مريضة للمستشفى لعلاجها

كتب محمود عبد الراضي

استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالمنوفية لإلتماس مواطنة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إلتماس إحدى المواطنات "مريضة وغير قادرة على الحركة" مقيمة بدائرة مركز شرطة قويسنا لمساعدتها فى الإنتقال إلى المستشفى لتلقى العلاج.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل إقامة المواطنة وقامت قوات الحماية المدنية بتقديم المساعدة اللازمة للمواطنة وتم نقلها بمعرفة وحدات الإنقاذ ومرافقتها بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقى العلاج.

ولاقى ذلك إستحسان ورضاء المواطنة التى تقدمت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لملتمسها .