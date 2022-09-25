اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:25 م
أكرم القصاص
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الحكومة الرومانية تعمل على تسريع بدء مشروعات الغاز الطبيعي الكبرى

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:00 م
الحكومة الرومانية تعمل على تسريع بدء مشروعات الغاز الطبيعي الكبرى الغاز الطبيعي - أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير الطاقة الروماني فيرجيل دانيال بوبيسكو أن حكومة بلاده تبذل قصارى جهدها لتسريع بدء أكبر مشروعين للغاز الطبيعي، أحدهما في البر والآخر في البحر، وهما المشروعان المداران بالكامل من جانب الشركة المملوكة للدولة (روم غاز).
 
وأعرب بوبيسكو - بحسب شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا - عن أمله في أن تعلن شركتا (بيتروم) و(روم غاز) خلال العام الجاري عن قرارهما بدء الاستثمار في مشروع (نيبتون ديب) لاستخراج رواسب الغاز الطبيعي في البحر الأسود، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الراهنة لسوق الغاز.
 
وكان مشروعا (نيبتون ديب) وحقل (كاراجيل) البري العميق، واللذان سيغطيان استهلاك الغاز في رومانيا لفترة مجمعة تصل إلى 10 سنوات، قد تم تأجيلهما لسنوات، وتأجيل المواعيد النهائية مرارًا وتكرارًا.
 
وأضاف بوبيسكو أن شركة (روم غاز) ستبدأ أيضا في استخراج الغاز من حقل (كاراجيل) البري العميق في عام 2024، وهو الحقل الذي تم اكتشافه في عام 2016 على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة الرومانية بوخارست، وكان من المفترض أن يبدأ تشغيله في عام 2016، إلا أنه في عام 2018 تأجل الموعد النهائي لتشغيله إلى عامي 2021 - 2022.

الغاز الطبيعي

مشروعات الغاز الطبيعي

رومانيا

شركة روم غاز الرومانية



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