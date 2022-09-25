الجيش اللبنانى: إلقاء القبض على 5 مطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار ببعلبك

وأكد الجيش في بيان له اليوم الأحد، أنه أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك أمس بمحاولة ضبط مطلوبين يستقلون سيارتين، قاموا بإطلاق النار باتجاه الدورية محاولين الفرار من أمامها فرد عناصرها بالمثل وتم إلقاء القبض عليهم وضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر مختلفة.

وأضاف الجيش أن المضبوطات تم تسليمها للجهات المختصة التي باشرت التحقيقات مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.