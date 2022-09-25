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الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بتوزيع اختصاصات دوائر القضاء الإداري

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:41 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بتوزيع اختصاصات دوائر القضاء الإداري مجلس الدولة- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار مجلس الدولة، بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، والمحافظات الأخرى، وتحديد اختصاصاتها.
 
ونشرت الجريدة قرار مجلس الدولة بإنشاء المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها، ومقرها شارع رمسيس بالعباسية في محافظة القاهرة، وقرر المجلس إنشاء وإعادة توزيع اختصاصات 4 محاكم إدارية "المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها، المحكمة الإدارية لمحافظة المنوفية، المحاكمة الإدارية لمحافظة الغربية".
 
 

 


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