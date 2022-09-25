التنمية المحلية: الرئيس وجه برفع مستوى النظافة بما يعكس صورة مصر عالميا

كتب ـ على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية ، اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالنهوض بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في كافة محافظات الجمهورية، ورفع مستوى النظافة والذى يعكس صورة مصر عالمياً خصوصاً ونحن على مشارف مؤتمر تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما أكدت وزارة التنمية المحلية، حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة للمخلفات والخاص بعقود الإدارة وعمليات التشغيل، كما تعمل الحكومة بوزارتها المعنية في المنظومة، وعلي رأسها وزارة البيئة بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع .

وأوضحت الوزارة، فى تقرير حديث لها، أن منظومة إدارة المخلفات التى تنتهجها الوزارة اعتمدت على عدة محاور رئيسية تعمل بالتوازي كان أهمها رفع التراكمات من كافة الشوارع والمقالب التاريخية على مستوى المحافظات وإنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع للمعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة، بالإضافة إلى توريد ورفع كفاءة معدات النظافة بكافة المحافظات، بالإضافة إلى تمويل عقود التشغيل الخاص بعمليات الجمع ونقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بهدف رفع كفاءة عمليات الجمع والحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أكد فى تصريحات سابقة، أن الدولة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوى نظافة الشارع المصري بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً تقديم كل الدعم لمحافظة الإسكندرية والشركة لتنفيذ بنود التعاقد في أفضل صورة ممكنة بما يحقق في النهاية هدف الحكومة في تحسين مستوي النظافة.