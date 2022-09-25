"التموين" تضبط 548 بطاقة لدى المخابز بالجيزة قبل الاستيلاء على أموال الدعم

كتب مدحت وهبة

تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط سلع منتهية الصلاحية قبل طرحها فى الأسواق، حيث شنت مديرية التموين بالجيزة حملة برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة والعميد يحيي زغلول مدير إدارة مباحث تموين الجيزة بالتعاون مع الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة كرداسة لمخالفته لمنتجات مجهولة المصدر وبدون فواتير مضاهية للواقع وادارة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على أصناف مختلفة من مستلزمات السيارات بكميات كبيرة من الكشافات اليد مختلفة المقاسات ومراوح ومرايات ، كما تم ضبط صاحب مخبز بلدى بكرداسة يقوم بتجميع ماكينات الصرف فى منزله وتجميع البطاقات الذكية عددهم 268 بطاقة تموينية بغرض الاستيلاء على المال العام والتربح، كذلك ضبط عدد 280 بطاقة بدائرة البدرشين بمخبز بلدى وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة، وتم ضبط كمية من الزيت التموينى والسكر والدقيق.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشان تكثيف الرقابة عَلى الأسواق للتأكد من توافر السلع والتصدى الى مخالفات من شانها الاضرار بصحة المواطن أو التلاعب فى السلع المدعمة .

كما تم ضبط منخل دقيق بمنطقة اوسيم به 3 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 باوسيم بغرض التربح وبيعها فى السوق السوداء لغرض غير المخصص لها وتم التحفظ عليها لتعليتها على الرصيد بمطحن امبابة وضبط كمية من الاسمدة الزراعية محظور بيعها فى السوق السوداء لغرض غير المخصص لها وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة











