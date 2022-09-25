اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تدرس تطبيق آلية تقييم جديدة فى صفوف النقل..اعرف التفاصيل

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:14 م
التعليم تدرس تطبيق آلية تقييم جديدة فى صفوف النقل..اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق آلية التقييم فى صفوف النقل تعتمد على أعمال السنة بتخصيص درجات وامتحانانين فى كل ترم دراسى يحصل الطالب على أعلى الدرجات في الاختبارين، وتخصص درجات تصل ل 20 درجة، وأن درجات أعمال السنة ستكون موزعة منها خمس درجات للسلوك وخمس درجات للحضور و10 درجات للامتحان الشهري، حيث من المقترح أن يكون هناك امتحانين كل شهرين في الترم الواحد، كل منهما بعشر درجات، ثم يحصل الطالب على الدرجة الأعلى.
 
 
ويبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
 
 
- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.
 
- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوع دراسى.
 
- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
 
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
 
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو. 
 
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
 
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023. 
 
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023. 
 
- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .
 
- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية. 
 
- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا. 
 
- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 
 
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم. 
 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
 
 
 
 

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

اخبار مصر

اخبار التعليم

إلغاء إجازة السبت من المدارس

النشاط الرياضى

الدروس الخصوصية

الخربطة الزمنية للعام الدراسى الجديد



الموضوعات المتعلقة

التعليم تطالب أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد المدارس غير الملتزمة بتقسيط المصروفات

الأحد، 25 سبتمبر 2022 07:00 ص

التعليم: تشكيل لجان لمراجعة التحصيل الإلكترونى للمصروفات الدراسية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:00 ص

"التعليم" توجه المدارس بتفعيل الإجراءات الوقائية والشروط الصحية بالعام الدراسى الجديد.. تنظيم دخـول وخروج الطلاب وتوجيهات لمديرى المدارس بخطة إشراف محكمة على العاملين.. والحفاظ على سلامة التلاميذ أهمية قصوى

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:00 ص

التعليم تنفى بدء الدراسة غدا للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى

السبت، 24 سبتمبر 2022 10:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة