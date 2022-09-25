اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التعليم بالدقهلية: اجتماع مديرى المراحل التعليمية لمناقشة بدء العام الدراسي الجديد

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:27 م
التعليم بالدقهلية: اجتماع مديرى المراحل التعليمية لمناقشة بدء العام الدراسي الجديد جانب من الاجتماع
الدقهلية فريق المحافظات

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عقد ناصر شعبان، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا مع مديري المراحل التعليمية، وموجهي عموم المواد والمواد الدراسية والأنشطة.

جاء ذلك بحضور هاني عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وحازم الألفي، مدير عام الخدمات، وتم التأكيد على أهمية دور الموجه بمتابعة المعلمين، وتوجيههم ومتابعة أداء المعلمين من خلال الزيارات الفعلية للفصول الدراسية، ومتابعة خطة توزيع المنهج الدراسي، وتشجيع المعلمين على البحث والاطلاع لتحقيق النمو العلمي والمهني، وعقد لقاءات دورية مع رؤساء أقسام المواد.

وأضاف أنه سيتم تخصيص يوم رياضي بنسبة 25% من المدارس، للمراحل التعليمية مقسم على ثلاثة أيام، وتخصيص يوم لكل صف دراسي، وتقسيم الطلاب على الأنشطة المختلفة داخل المدرسة، فريق يمارس  الألعاب الرياضية (كرة قدم - سلة - كرة يد)، وفريق بالمكتبات والتربية الفنية والصحافة.

وشدد ناصر على التوزيع العادل وسد العجز، وتسليم الكتب الدراسية في أول يوم دراسي، والاهتمام بغرس روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء صعود الطلبة إلى الفصول، لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب.

كما أكد على رفع علم مصر وعلم المحافظة في أعلى مكان بالمدرسة، والاهتمام بالمعلم وهيبته ووضع عبارة "قم للمعلم وفه تبجيلًا كاد المعلم أن يكون رسولا" في الفصول الدراسية.


مديرية التعليم بالدقهلية

العام الدراسي الجديد

المنصورة

وزارة التربية والتعليم

الدقهلية



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