

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع مساء السبت بمطار القاهرة الدولي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في ختام زيارة قصيرة له لمصر؛ أجرى خلالها الجانبان مباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح السفير عمر صديق مدير الإدارة السياسية بمجلس السيادة عضو الوفد المرافق لرئيس المجلس - في تصريح صحفي بمطار الخرطوم - أن مشاركة رئيس مجلس السيادة فى أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شملت عددا من اللقاءات إلى جانب إلقاء خطاب السودان أمام الجمعية أمس الأول، تطرق فيه لعدد من القضايا الداخلية والإقليمية والعالمية.



وأشار إلى أن اللقاءات، التي أجراها رئيس مجلس السيادة على هامش أعمال الدورة الـ 77 مع عدد من رؤساء الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، شملت رئيس جمهورية السنغال رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي الرئيس ماكي سال، ورئيس جمهورية زيمبابوي، والرئيس البورندي، ورئيس جمهورية غامبيا.. موضحا أن هذه اللقاءات بحثت العلاقات الثنائية بين السودان وهذه الدول، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف صديق أن رئيس مجلس السيادة التقى بنيويورك بكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.