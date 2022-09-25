الإسكان تنظم جولة لأساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية بمشروعات مدينة العلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

أساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية يعبرون عن إعجابهم الشديد وانبهارهم بما تنفذه وزارة الإسكان من مشروعات تنموية وخدمية فى زمن قياسى وبجودة عالية

نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة ميدانية لعدد من أساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للاطلاع على عدد من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وكان فى استقبالهم، الدكتورة مروة سيبويه، المستشار الفنى لوزارة الإسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وبدأت زيارة وفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتقديم جهاز مدينة العلمين الجديدة لعرض مفصل عن مختلف المشروعات التنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، حيث تم التأكيد على أن الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مدينة مستدامة، تتمتع بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذا مختلف الخدمات، فالمدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام، بها أنشطة سياحية، وتجارية، وتعليمية، وصناعية، وبها خدمات على أعلى مستوى.

وتجول وفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى مختلف مشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث شملت جولتهم، منطقة الداون تاون، والحى اللاتيني، والمدينة التراثية، والممشى السياحى، ومنطقة الأبراج، والمنطقة الترفيهية، وقدمت الدكتورة مروة سيبويه، والمهندس وائل سمير، شرحا وافيا عن مختلف المشروعات، وفرص العمل التى توفرها، وما بدأ تشغيله منها، والتوقيتات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات.

وعبر أساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن إعجابهم الشديد، وانبهارهم، بما تنفذه وزارة الإسكان، من مشروعات تنموية وخدمية فى زمن قياسى وبجودة عالية، بما يحقق جودة الحياة للمصريين، وذلك فى إطار النهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.