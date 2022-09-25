الإسكان الاجتماعى: أكثر من 4000 شخص تقدموا لحجز وحدات "سكن لكل المصريين"

كتب إبراهيم حسان

قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن اليوم الأحد كان الأول لسحب كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة "سكن لكل المصريين 3"، ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت مي عبد الحميد في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن سحب الكراسات يجرى في مكاتب البريد، وتسديد الأقساط كربع سنوية على 6 أقساط، متابعه: "هذا الأسبوع مخصص لذوي الهمم، حتى يكون أمامهم سهولة في دفع جدية الحجز وشراء كراسات الشروط".

وتابعت مي عبد الحميد، "العدد الذي تقدم اليوم ليس قليل ويتخطى 4000 شخص، ومن 1 أكتوبر سيجرى فتح باب سحب الكراسات لباقي المواطنين".