اليوم السابع
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الأوقاف تعلن توزيع 7500 زي أزهري جديد للأئمة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:00 م
الأوقاف تعلن توزيع 7500 زي أزهري جديد للأئمة وزارة الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع الدفعة الرابعة من صرف الزي الأزهري الخامس للأئمة وعددهم 7500 إمام، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة.
 
وأوضحت الوزارة محافظات الأئمة المقرر توزيع الزي الأزهرى عليهم كالآتى: "الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر– الإسماعيلية – القاهرة – بني سويف".
 
وشددت الوزارة على مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الثلاثاء 27 / 9 / 2022م حتى الثلاثاء 4 / 10 / 2022م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.
    
 

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