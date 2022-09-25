الأمين العام لحلف الناتو يلتقي برئيسة المفوضية الأوروبية غدا

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أعلن المكتب الإعلامي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج سوف يلتقي، غدا الاثنين، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مبنى "بيرلايمونت" التابع للمفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلف، من المتوقع أن يناقش الجانبان أحدث التطورات على الساحة العالمية، مثل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد آخر، ذكر البيان أنه من المنتظر أن يشارك الأمين العام لحلف الناتو في اجتماع لمجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين المقرر انعقاده في مقر البرلمان الأوروبي بعد غد الثلاثاء، حيث يتضمن الجزء العام من الاجتماع بيانات مشتركة يقدمها الأمين العام ورئيسة مجموعة التحالف إيراتشي جارسيا.

يشار إلى أن التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين هو بمثابة المجموعة السياسية في البرلمان الأوروبي لحزب الاشتراكيين الأوروبيين، وقد تأسس رسميًا كمجموعة اشتراكية في يونيو عام 1953 مما يجعله ثاني أقدم مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي بعد مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا.