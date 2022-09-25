اعرف مضاعفات مرض النكاف وتأثيره عليك

كتبت نهير عبد النبى

النكاف هو عدوى فيروسية تصيب بشكل رئيسي الغدد المنتجة للعاب الموجودة بالقرب من أذنيك، يمكن لعدوى النكاف أن تسبب تورمًا لواحدة من هذه الغدد أو لكلتيهما.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic بعض الأشخاص المصابين بفيروس النكاف ليس لديهم أي علامات أو أعراض أو يصابون بأعراض خفيفة للغاية عندما تبدأ العلامات والأعراض في التطور، تظهر عادة بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من التعرض للفيروس.

العلامة الرئيسية للنكاف هي تورم الغدد اللعابية التي تتسبب في انتفاخ الوجنتين قد تشمل العلامات والأعراض الأخرى ما يلي:

-ألما في الغدد اللعابية المتورمة على أحد جانبي وجهك أو كليهما

-ألم أثناء المضغ أو البلع

-الحمى

-الصداع

-آلاما في العضلات

-الضعف أو الإرهاق

-فقدان الشهية

تحدث الإصابة بالنكاف بسبب انتشار فيروس بسهولة من شخص إلى شخص آخر من خلال اللعاب المصاب بالعدوى إذا لم تكن قد حصلت على اللقاح، فيمكنك التعرض للإصابة بالنكاف من خلال استنشاق رذاذ لعاب شخص مصاب يقوم بالعطس، أو بالسعال يمكنك أيضًا التعرض للإصابة بالنكاف من خلال مشاركة أواني الطعام، أو الأكواب مع شخص مصاب بالنكاف.

إن مضاعفات النكاف نادرة، لكن يحتمل أن يكون بعضها خطيرًا.

تتضمن غالبية مضاعفات النكاف التهابًا وتورمًا في جزء ما في الجسم، مثل:

-الخصيتان تتسبب تلك الحالة المعروفة بالتهاب الخصية في تورم إحدى الخصيتين أو كلتيهما لدى الذكور البالغين. التهاب الخصية مؤلم ولكن نادرًا ما يؤدي إلى عدم القدرة على إنجاب طفل (العقم).

-الدماغ قد تؤدي العدوى الفيروسية إلى التهاب الدماغ، مثل عدوى النكاف. قد يؤدي التهاب الدماغ إلى مشكلات عصبية ويشكل تهديدًا للحياة.

-الأغشية والسوائل المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي يمكن أن تحدث تلك الحالة المعروفة بالتهاب السحايا إذا انتشر فيروس النكاف عبر مجرى الدم لديك ليصيب جهازك العصبي المركزي.

-البنكرياس تشتمل علامات وأعراض تلك الحالة المعروفة بالتهاب البنكرياس على ألم في الجزء العلوي من البطن، وغثيان، وقيء.

مضاعفات أخرى للنكاف تتضمن

-فقدان السمع يمكن أن يحدث فقدان السمع في إحدى الأذنين أو كليهما. بالرغم من نُدرة هذه الإصابة، فقد يكون فقدان السمع دائمًا.

-مشكلات في القلب في حالات نادرة قد يكون النكاف مصحوبًا بنبض قلب غير طبيعي وأمراض في عضلة القلب.

-الإجهاض قد تؤدي الإصابة بالنكاف أثناء الحمل إلى الإجهاض، وخاصة إذا حدثت في وقت مبكر من الحمل.

إن أفضل وسيلة للوقاية من النكاف هي تلقي التطعيم المضاد للمرض يتمتع معظم الناس بمناعة للنكاف فور تلقيهم التطعيم بالكامل.