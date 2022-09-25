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استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 25-9-2022 بالبنوك المصرية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:36 ص
استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 25-9-2022 بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الأحد 25-9-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.44 للشراء، 19.50 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 19.47 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.44 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.44 جنيه للشراء.
 
19.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.44 جنيه للشراء.
 
19.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.44 جنيه للشراء.
 
19.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.47 جنيه للشراء.
 
19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.46 جنيه للشراء.
 
19.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.49 جنيه للشراء.
 
19.52 جنيه للبيع.
 

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