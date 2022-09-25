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استشهاد شاب فلسطينى وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال فى نابلس

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:54 ص
استشهاد شاب فلسطينى وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال فى نابلس قوات الاحتلال الاسرائيلى
كتب: أحمد جمعة

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استشهد شاب فلسطينى، وأصيب ثلاثة آخرون، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة "نابلس" شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب سائد عدنان عزت الكوني (في العشرينيات من العمر) استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة "التعاون" من المدينة، ولا تزال تحتجز جثمانه.

وأضافت المصادر ذاتها أن ثلاثة مواطنين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي، وجرى نقلهم إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشابين أشرف كوسا من حي التعاون، وتقي الدين بوشكار، من حي المساكن الشعبية في مدينة نابلس.

 

 


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