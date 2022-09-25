احذرى مرض التهاب الحوض يسبب العقم والحمل خارج الرحم.. اعرفى العلاج

كتبت ميرفت رشاد

مرض التهاب الحوض ، المعروف عادة باسم PID ، هو حالة أمراض نسائية شائعة وسيئة الإدارة تؤثر على المراهقات والشابات البالغات، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، يُعزى مرض التهاب الحوض الحاد إلى صعود الكائنات الحية الدقيقة من المهبل وباطن عنق الرحم إلى بطانة الرحم وقناتي فالوب والهياكل المجاورة، ممكن أن يسبب العقم أو حالات الحمل خارج الرحم ، وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب وطرق العلاج ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

تأثير مرض التهاب الحوض

1. الالتصاقات الالتهابية المزمنة المعقمة هي تفاعلات متبقية شائعة، والتي تؤثر على وظيفة قناة فالوب ، مما يؤدي إلى العقم وارتفاع مخاطر الحمل خارج الرحم حيث تفشل قناة فالوب في دفع الجنين مرة أخرى إلى الرحم.

2. حوالي 25 بالمائة من النساء المصابات بنوبة واحدة من PID يمكن أن يعانين من نوبة واحدة.

3. آلام الحوض المزمنة والدورات الشهرية المؤلمة.

الأعراض السريرية الشائعة لمرض التهاب الحوض

* آلام أسفل البطن

* الالتهابات البولية المتكررة

. * قلة قليلة من النساء تظهر عليهن أعراض حادة.

* يمكن أن يسبب مرض التهاب الحوض تحت الإكلينيكي مشاكل لاحقًا.

تشخيص مرض التهاب الحوض



خزعة بطانة الرحم

منظار البطن

الحوض بالموجات فوق الصوتية

مزرعة البول

علاج مرض التهاب الحوض



* ما لا يقل عن ثلاث دورات من المضادات الحيوية

. * علاج كلا الشريكين.

* الهدف الرئيسي من العلاج هو منع العقم والحمل خارج الرحم.