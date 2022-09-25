اجتماع طارئ للجنة إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية لصدور القرار الجمهوري لجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة مجدداً الوعد على السير نحو تطوير هذا المشروع العملاق لبناء جيل متطور مسلح بالعلم والتكنولوجيا الحديثة، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة المُشكلة لإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

واستعرض الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس خلال الاجتماع أعداد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مهنئاً إياهم ، بهذا الصرح العظيم الذى يحمل رؤية لتطوير منظومة التعليم القائم على البرامج الدراسية التى تلبي إحتياجات سوق العمل الفعلية بشكل مباشر .

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، الدكتور داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، الدكتور دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة، الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة ، الدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور رانيا مصطفى والدكتورة نهى كامل بكلية الطب، المهندس عادل البيير أمين عام الجامعة المساعد ، الدكتورة سهير أبو عيشه مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، و منال مبروك مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية ، والدكتور أيمن جمعة مدير عام الإعلام .

كما طالب رئيس الجامعة بعقد اجتماع عاجل مع منسقي البرامج الدراسية بجميع كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية استعداداً لإستقبال الطلاب منذ اليوم الأول للعام الجامعي 2022/2023.

وأشار الدكتور ناصر مندور خلال الإجتماع إلى الإنتهاء من أغلب اللوائح الخاصة بالكليات ، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب ووسائل النقل واستخراج التصاريح الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لضمان سهوله إجراءات الانتقال .

فيما أكد الدكتور ناصر مندور عن فتح باب التقديم المباشر لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لكل الطلاب الراغبين من الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام والمحققين للحد الأدنى للقبول وفق نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية بحد أدنى للقبول بالكلية 55 % مطالباً الطلاب الراغبين في التقديم سرعة التوجه لمقر التقديم بالمبنى الجديد لكلية الصيدلة بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

كما أفاد رئيس الجامعة أنه تم الإنتهاء من إعداد البطاقات التعريف الخاصة بالطلاب لافتاً أنه خلال الأسبوع الأول من الدراسة سيتم عقد برنامج إستقبال مميز للطلاب يضم حفلات إستقبال ولقاءات تعريفية وجولات داخل الجامعة