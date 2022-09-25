اليوم السابع
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إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة ستارلينك فى إيران استجابة لوزير الخارجية الأمريكى

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:18 م
إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة ستارلينك فى إيران استجابة لوزير الخارجية الأمريكى ستارلينك - أرشيفية
كتبت ريهام عبد الله

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أعلن المليادرير الأمريكى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة سبيس إكس، إنه سيفعل خدمة أقمار ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، فى إيران، استجابة لتغريدة أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، الذى أكد فيها أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات للإيرانيين، وفقا لموقع العربية.

وزارة الخزانة الأمريكية، كانت قد أصدرت الجمعة الماضية، توجيهات بتوسيع خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بالتزامن مع تصاعد احتجاجات فى أنحاء البلاد بسبب وفاة الشابة مهسا أمينى، أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق، بعد أن دخلت فى غيبوبة.

وكشف مسئول بوزارة الخزانة، فى تصريحات صحفية، إن الاستخدامات التجارية لخدمة ستارلينك، والتى تتطلب إرسال معدات إلى إيران، لن تكون مشمولة بالترخيص العام الذى أصدرته الوزارة، قائلا: "سيحتاجون فى هذا الأمر لمخاطبة وزارة الخزانة لتحقيق ذلك".

وكان ماسك، قال – سابقا - إن الشركة تريد إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتوفير خدمة ستارلينك للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية فى البلاد، وأتاحت الشركة نفس الخدمة بالفعل للأوكرانيين فى حربهم ضد الروس.

يشار إلى أن ماسك كان أوضح بتغريدة على حسابه رداً على أحد المستخدمين أن شركته "ستارلينك" ستطلب استثناء من العقوبات المفروضة على طهران، بدون ذكر أى تفاصيل إضافية.


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