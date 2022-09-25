إعصار فيونا يجرف المنازل ويقطع التيار الكهربائى فى شرق كندا.. صور

كتب: إيهاب محمد

جرف إعصار فيونا المنازل في البحر، ومزق أسطح العديد منها، وقطع الكهرباء عن الغالبية العظمى من المقاطعتين الكنديتين عندما وصل إلى اليابسة قبل فجر يوم السبت، كإعصار كبير قوى بعد المداري، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

تحول فيونا من إعصار إلى عاصفة ما بعد المدارية في وقت متأخر من يوم الجمعة، لكن كندا ما زالت تعانى من رياح قوية من الأعاصير وجلبت أمطارًا غزيرة وأمواجًا غزيرة، ولم يتم تأكيد وقوع وفيات أو إصابات.



تاثير الاعصار على الطرق

ضربت أمواج المحيط بلدة Channel-Port Aux Basques على الساحل الجنوبي لنيوفاوندلاند، قال رئيس البلدية بريان باتون، السبت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم إجلاء الناس إلى مناطق مرتفعة حيث تسببت الرياح في قطع خطوط الكهرباء.

قال رينيه جيه روي، أحد سكان تشانيل بورت، في مقابلة عبر الهاتف: "هناك شقة قد اختفت، أرى منازل في المحيط، أرى أنقاض تطفو في كل مكان، إنه تدمير كامل ومطلق"، وويقدر روى، أن ما بين ثمانية إلى 12 منزلا ومباني قد انجرفت في البحر، قال: "إنه أمر مرعب للغاية".



بيان شدة الاعصار

بدوره، قال إيان هوبارد، خبير الأرصاد الجوية لمركز الأعاصير الكندي في دارتموث بنوفا سكوشا:" سيكون هذا بالتأكيد أحد الأعاصير المدارية، إن لم يكن أقواها، التي تؤثر على الجزء الخاص بنا من البلاد. ستكون بالتأكيد قاسية وسيئة مثل أي شيء رأيته".